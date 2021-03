Corrono i contagi, arrivano altre quattro “zone rosse”

Corrono i contagi in Calabria e per questo motivo in “zona rossa” entrano altri quattro territori: San Nicola da Crissa, Petilia Policastro e le frazioni di Piani di Acquaro e Piminoro di Oppido Mamertina.

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale dispone misure più restrittive per questi quattro territori.

Il provvedimento è stato preso dopo le note dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali di Reggio Calabria, Vibo e Crotone, con le quali è stato comunicato che nei territori in questione “si registra una incidenza significativa di nuovi casi confermati, rispetto alla popolazione residente, tale da necessitare l’adozione delle misure previste per la zona rossa”.

La situazione “potrebbe subire bruschi peggioramenti, a causa dell’elevato numero di contatti sociali avvenuti con soggetti poi risultati positivi, emersi nel corso delle indagini epidemiologiche”.

L’ordinanza dispone che “le misure siano automaticamente adeguate a quanto previsto per i territori identificati come “zona rossa”, nei provvedimenti governativi di successiva emanazione” e che “i dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali competenti procedano al costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale, segnalando tempestivamente all’Unità di crisi regionale, ogni variazione significativa intervenuta”.