Coronavirus. In Calabria altri 305 nuovi casi, 5 i decessi

Sono 305 i nuovi positivi in Calabria e 5 i decessi. Una leggera frenata rispetto a ieri, quando sono stati registrati 414 casi (QUI). Da inizio pandemia in Calabria le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 40.610, mentre le morti per o con il coronavirus sono 719.

È la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi (+95), seguono Cosenza (+74), Crotone (+59), Catanzaro (+42), Vibo Valentia (+35).

Sono 6.941 (+126) le persone che si trovano in isolamento domiciliare, mentre nei reparti covid si trovano 245 persone (+2), mentre i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 34 (+4). I guariti sono 32.671 (+168).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi casi sono 95, da febbraio si sono ammalate 15.681 persone. Attualmente i casi attivi sono 1.555, di cui 80 ricoveri in ospedale a Reggio Calabria, 9 a Gioia Tauro (-31); 10 in terapia intensiva 8+2); 1.456 in isolamento domiciliare (+28). I casi chiusi sono 14.126, di cui 13.910 guariti (+66); 216 decessi (+2).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 74, ma il totale dei casi confermati è pari a 11.831. Attualmente i casi attivi sono 2.891, di cui 51 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 13 ad Acri, 14 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+1); 10 in terapia intensiva (+2); 2.787 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 8.940, di cui 8.641 guariti (+10); 299 decessi (+3).

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 5.688, in 24 ore sono stati registrati 42 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 1.776, di cui 22 ricoveri in reparto a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 2 al Mater Domini (+3); 14 in terapia intensiva; 1.732 in isolamento domiciliare (+24). I casi chiusi sono 3.912, di cui 3.811 guariti (+16); 101 decessi.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 35, ma da febbraio si sono ammalati in 3.893. Attualmente i casti attivi sono 545, di cui 14 ricoveri (+1); 531 in isolamento domiciliare (-39). I casi chiusi sono 3.348, di cui 3.289 guariti (+73); 59 decessi.

Nel Crotonese, da inizio pandemia i casi totali sono 3.158, ma i nuovi positivi sono 59. Attualmente i casi attivi sono 403, di cui 18 ricoveri; 385 in isolamento domiciliare (+56). I casi chiusi sono 2.755, di cui 2.711 guariti (+3); 44 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus e provenienti da altra regione o stato, al momento i casi attivi sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 206.