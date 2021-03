Pasqua 2021 in “zona rossa”, via libera a decreto Covid

Tutta Italia in “zona rossa” a Pasqua e Pasquetta. E per la precisione dal 3 al 5 aprile compresi. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un nuovo decreto legge con le misure anti Covid. Ecco che da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le regioni con un numero di contagi settimanali superiori a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Scompare dunque la “zona gialla”, dal momento che le regioni che si trovano nella fascia di rischio più bassa passeranno automaticamente in “zona arancione”, fatta eccezione per la Sardegna che si trova invece in “zona bianca”.

In “zona rossa” entreranno tutti le regioni in cui l'indice Rt dovesse essere superiore a 1,25. Tuttavia le regioni in zona arancione potranno decidere di adottare le regole proprie della zona rossa in alcuni territori che presentino un’alta incidenza di contagi.

Nel decreto c’è un paragrafo dedicato ai congedi parentali. Il Consiglio dei ministri ha, infatti, stanziato circa 290 milioni di risorse. Nel decreto è stato inoltre inserito il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Mentre per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine è stato il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.