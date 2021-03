Gravi affermazioni contro Ecoross, Azienda deposita querela: “colpita immagine e reputazione”

“Sono state rese affermazioni di indiscutibile gravità, per toni e contenuti offensivi, denigratori, e del tutto infondati che ledono il prestigio dell’azienda e la reputazione del procuratore Eugenio Pulignano”. È quanto fa sapere tramite una nota l’azienda Ecoross che, “a tutela della propria immagine e della onorabilità del procuratore Eugenio Pulignano”, ha depositato nelle ultime ore una denuncia-querela.

A proposito della posizione inerente all’ex dipendente stagionale Ecoross, l’azienda fa sapere di aver “già chiarito ogni aspetto della vicenda”.

“Su ogni altra versione differente – si legge in una nota dell’Ecoross - esistono gli organi di giustizia deputati a pronunziarsi. Chi ritiene di essere stato leso nei diritti è chiamato ad adire le vie legali presso gli organismi preposti. A tutto questo, invece, si supplisce con la calunnia, le invettive, la sciatteria e la rozzezza, non più accettabili in uno stato di diritto. È giunto il momento – conclude la nota - che ognuno si assuma la responsabilità civile e penale delle proprie dichiarazioni rese arbitrariamente.”