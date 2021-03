Nasce a Pallagorio l’associazione culturale RriMi Bashkë Aps

È nato dall’impegno di un gruppo di donne a tutela e promozione delle tradizioni arbëreshe l’associazione culturale RriMi Bashkë Aps. In arbëreshe significa “stiamo insieme”. Così come il sentimento che le fondatrici hanno scelto per dimostrare il filo conduttore dell’associazione. A capo delle associate, nata nella piccola comunità arbëreshe di Pallagorio, c’è Filomena Greco.

“Come logo dell’associazione abbiamo scelto un’immagine composta dalla presenza di una spirale con rotazione a sinistra che, oltre a indicare un ritorno all’unità e all’introspezione, vuole rappresentare il concetto di coinvolgimento e inclusione sociale, che come associazione vogliamo operare per mezzo delle nostre iniziative. Questo germoglio - prosegue Greco nella descrizione del simbolo scelto per rispecchiare l’anima del gruppo - è destinato a crescere sotto l’arco, simbolo storico-architettonico del piccolo borgo di Pallagorio. Oltre a tutelare e promuovere le tradizioni arbëreshe, attraverso eventi e attività mirate, l’associazione intende perseguire anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per favorire l’incontro intergenerazionale e per stimolare la partecipazione della popolazione a momenti aggregativi di natura socio-culturale”.

E durante l’emergenza sanitaria, Greco con Francesca e Maria Martucci, Rosa Paletta e Aurora Torcasso, socie dell’associazione, hanno fondato non solo l’associazione, ma hanno allestito la sede su due piani. Diverse le aree all’interno della sede: una per bambini, una per adulti, un laboratorio per le attività creative e, infine, ultima ma non meno importante, una biblioteca che, giorno dopo giorno, si sta arricchendo di nuovi volumi. Allestire questi spazi è stato reso possibile non solo grazie alla caparbietà del gruppo, ma anche e soprattutto grazie alla generosità dei pallagoresi.

Tra le prime attività promosse c’è una raccolta fondi da destinare a supporto di un progetto solidale in Zambia: nello specifico, l’associazione ha finanziato il progetto degli orti sociali seguito in Africa dai frati dell'Opera Santa Maria della Luce, che per gran parte dell’anno operano proprio a Pallagorio.

Alle iniziative solidali l’associazione porrà subito in atto anche una serie di attività storico-culturali di riscoperta, recupero e promozione delle antiche tradizioni, sugli usi e i costumi arbëreshe, lavorando all’allestimento di un’esposizione temporanea posta all'interno della sede associativa, dedicata proprio alla rivisitazione dei vestiti tipici arbëreshe.

Ciò nasce dal fatto che tra le socie della RriMi Bashkë vi è una delle pochissime persone presenti sul territorio crotonese in grado di riprodurre e cucire un tipico abito arbëreshe, motivo fondamentale per cui si vuol dare risalto ai vestiti tradizionali e a questi artigiani/artisti, prossimi purtroppo a scomparire.