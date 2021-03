Gratteri candidato al “premio Nobel” della sostenibilità

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri è tra i candidati del Win Win Gothenburg Sustainability Award, il “premio Nobel” della sostenibilità che viene conferito in Svezia.

Ne da notizia Legambiente Calabria. “Quest'anno il premio evidenzia come la “lotta contro la corruzione sia una condizione necessaria per uno sviluppo globale e sostenibile” e Nicola Gratteri è tra i 5 finalisti selezionati fra 64 nominativi di 34 paesi per il suo impegno alla lotta contro la ‘Ndrangheta e per “la sua determinazione nel mettere la sicurezza collettiva davanti alla sua sicurezza personale”, è scritto nel comunicato stampa dell’associazione ambientalista.

“La nostra Associazione – spiega la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta– si è battuta per 21 anni per l'approvazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati, che ha consentito di inserire i delitti ambientali nel Codice penale e di assicurare alla giustizia i malfattori. La difesa dell’ambiente parte dalla lotta alle ecomafie. Condividiamo dunque le motivazioni espresse dalla giuria per la candidatura di Gratteri al prestigioso premio e ci auguriamo che il prezioso impegno e la determinazione che il Procuratore sta dimostrando anche nella lotta alle ecomafie possa spingere sempre più cittadini, enti ed istituzioni a dare il proprio contributo a difesa di un patrimonio naturalistico e paesaggistico che non può essere alla mercé di coloro che devastano il territorio per soddisfare i propri interessi personali”.