Rimorchiatore in fiamme nel porto di Crotone: tempestivo intervento dei Vvf, nessun ferito

In fiamme il rimorchiatore “Capo Lacinio” ormeggiato alla banchina di riva del porto di Crotone. L’incendio si è scatenato dalla cabina di pilotaggio intorno alle ore 12.30 di oggi e, secondo quanto si apprende, in quel momento una persona stava lavorando all’interno ed è riuscita a mettersi in salvo autonomamente.

Prontamente intervenuti sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone. Una prima squadra con un’autopompa ha subito domato il rogo evitando che le fiamme si propagassero ad un’altra imbarcazione ormeggiata accanto.

Una seconda squadra, munita di autorespiratori, è poi salita sul natante per spegnere il fuoco dall’interno della cabina, mente altri pompieri con autoscala hanno completato le operazioni di spegnimento dall’esterno. La tempestività dell’intervento ha limitato i danni sull’imbarcazione e, soprattutto, evitato possibili esplosioni.

Al momento restano sconosciute le cause del rogo. Presente sul posto la Polizia e gli uomini della Capitaneria di porto di Crotone.