Controllo del territorio, denunce e sanzioni a Taurianova

Sono circa 700 le persone identificare e 300 i mezzi controllati dai Carabinieri di Taurianova, impegnati in attività di controllo e perquisizione sul territorio. I militari, impegnati nei vicini centri, hanno notificato denunce e misure restrittive per differenti tipologie di reati, assieme a sanzioni per violazioni ambientali e della normativa anti covid.

A Polistena un sessantanovenne del posto è stato tratto in arresto a seguito di una condanna per riciclaggio, reato commesso nella provincia di Venezia. L’uomo, che deve scontare 4 anni e 7 mesi, è stato raggiunto e condotto presso il carcere di Palmi.

Sempre nel comune di Polistena una donna è stata multata dai militari per abbandono di rifiuti. Questa infatti sarebbe stata sorpresa a lasciare cinque buste di spazzatura domestica presso la fiumara Vacale, deturpando la bellezza del luogo e la salubrità dell’ambiente. Un gesto che le è costato una salata multa da 600 euro.

A Cittanova un ventinovenne del posto è stato denunciato per possesso di armi ed oggetti atti ad offendere. Perquisito durante un normale pattugliamento, è stato trovato in possesso di un coltello con apertura a scatto senza alcuna giustificazone.

Notificati, inoltre, otto avvisi orali a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, resisi responsabili di reati nel territorio.