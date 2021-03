Contrasto allo spaccio, due arresti a Crotone

Due ulteriori arresti sono stati effettuati dagli agenti della Questura di Crotone, impegnati in attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri un giovane ventisettenne del posto soggetto a sorveglianza speciale è stato individuato metre transitava liberamente per le vie del centro assieme al fratello. Il giovane, fermato per accertamenti, non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla violazione delle prescrizioni, ed alla richiesta di seguire gli agenti questo è andato in escandescenza, tentando di aggredire un agente afferrandolo per le mani e scagliandolo contro la volante.

Il giovane è stato quindi bloccato e trasportato in questura, e tratto in arresto per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Posto ai domiciliari, gli è stato imposto l’obbligo di dimora ed il divieto di uscita nelle ore serali.

Sempre nella giornata di ieri è finito in manette un altro giovane, ventitreenne del posto, che deteneva occultati in casa circa 39 grammi di marijuana e 64 grammi di hashish, assieme a diverso materiale per il confezionamento. Il ragazzo sarebbe già noto alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio, ed appena un mese fa era stato tratto in arresto sempre per possesso di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condannato ad una reclusione di 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa previo pagamento di una multa di 4.000 euro.