Intimidazioni, demA Calabria a sostegno di Progetto Sud Lamezia

“Il verificarsi di atti criminosi, di chiaro stampo mafioso, non deve far dimenticare quanto bene stiano facendo alcune Comunità, impegnate sul territorio Calabrese”. Lo afferma in un comunicato stampa demA Calabria, che esprime solidarietà e vicinanza alla comunità impegnata nel Progetto Sud di Lamezia Terme, vittima di intimidazioni.

“L'atto intimidatorio perpetrato nei confronti della Comunità Progetto Sud, non è altro che la rappresentazione di un sistema marcio, non di rado radicato nelle istituzioni, che intende inibire nel modo più meschino e violento, quanto di buono realizzato nel corso di questi anni; progetti portati avanti con impegno e dedizione, ma soprattutto con una radicata cultura della legalità, troppe volte assente in Calabria” continua il movimento politico. “La presenza di associazioni senza scrupoli, pronte a delinquere, non deve spaventarci, ma, al contrario, attivare forme di denuncia sociale per far sì che l'attenzione delle Istituzioni nei confronti della Calabria non cali”.

“Non siete soli – concludono – siamo in tanti ad amare la Calabria e a chiedere giustizia”.