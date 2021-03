Vaccini anti-Covid. Assistenti Sociali inseriti nella fase 1 del piano regionale

Anche gli Assistenti Sociali sono stati inseriti nella fase 1 del piano vaccinale regionale anti-covid. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è il Presidente dell’Ordine Regionale Danilo Ferrara, che ha ricevuto l’auspicata garanzia in un nota a firma del Delegato all'emergenza COVID 19, Fortunato Varone.

Sono state così premiate le numerose iniziative di sensibilizzazione compiute dall’ente professionale nei confronti delle istituzioni regionali - fortemente spalleggiate anche dal Consigliere Regionale on. Francesco Pitaro - volte ad evidenziare una necessità indifferibile sia per la tutela degli utenti, spesso appartenenti a categorie estremamente fragili, che dei professionisti tutti, coinvolti quotidianamente ormai da mesi in questa emergenza.