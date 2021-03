Cos’è il Bitcoin?

Bitcoin è la criptovaluta più antica e conosciuta al mondo, che opera ininterrottamente da oltre dieci anni. Ma nonostante la sua popolarità, molte persone hanno ancora difficoltà a capire cosa sia, cosa significhi e come funzioni.

Bitcoin è un protocollo di pagamento peer-to-peer, come si legge su Cointelegraph Bitcoin & Ethereum Blockchain News , progettato per funzionare senza autorità centrali come governi e banche. La sua natura open source garantisce che tutte le sue transazioni, così come l'emissione di bitcoin, siano collettivamente protette da geni in matematica, crittografia, partecipanti alla rete chiamati minatori. Un tale design la rende la valuta più sofisticata, accessibile e trasparente. Chiunque abbia le competenze adeguate può partecipare al suo sviluppo o creare applicazioni aggiuntive.

Cosa devi sapere sul Bitcoin

La storia di Bitcoin inizia il 3 gennaio 2019, quando Satoshi Nakamoto e altri cypherpunk hanno deciso di trasformare questa idea in realtà. Ad oggi, il prezzo attuale di un bitcoin è di circa $ 9.000. Il suo prezzo è deciso dalla domanda e dall'offerta. Maggiore è la domanda di bitcoin, maggiore sarà il suo prezzo.

Quasi 18 milioni di bitcoin erano in circolazione a giugno 2019, per un valore totale di circa $ 150 miliardi. Questo è ancora quasi nulla rispetto alle valute legali come il dollaro USA, che hanno 3,7 trilioni di dollari in circolazione. Il numero è ancora più piccolo se confrontiamo bitcoin con l'oro, la cui capitalizzazione di mercato supera i 7 trilioni di dollari.

Il creatore di Bitcoin - una persona o un gruppo che usa lo pseudonimo Satoshi Nakamoto - ha limitato le monete che potrebbero essere messe in circolazione a poco meno di 21 milioni. Si stima che tutti questi bitcoin saranno prodotti (in termini di criptovaluta, "minati") entro il 2140.

La rete Bitcoin è decentralizzata, il che significa che nessuno ha il controllo. Si basa su quella che viene chiamata blockchain o tecnologia di registro distribuito (DLT).

Bitcoin è in vantaggio rispetto alle altre criptovalute non solo in termini di prezzo, ma beneficia anche della più ampia rete di commercianti che lo accettano. Ma la crescente popolarità ha reso difficile l'utilizzo di Bitcoin per gli acquisti quotidiani a causa di un forte aumento delle commissioni e di un rallentamento nella conferma delle transazioni. Pertanto, il Bitcoin a volte è visto più come una risorsa che come una valuta. Tuttavia, questo sviluppo ha portato all'emergere di soluzioni di secondo livello come Lightning Network (LN), che consentono agli utenti di utilizzare Bitcoin con commissioni minime.

Inoltre, Bitcoin è popolare tra gli speculatori, che cercano di trarre profitto dalle sue fluttuazioni di prezzo. Alcuni sostengono addirittura che il prezzo di Bitcoin venga manipolato, il che è uno scenario probabile in quanto non è ancora regolamentato. I ricchi attori del settore (le "balene") potrebbero avere un impatto maggiore sul prezzo del bitcoin rispetto ad altri. Tuttavia, è probabile che le fluttuazioni dei prezzi scompariranno una volta che Bitcoin sarà ampiamente adottato e avrà una liquidità sufficiente.

Iniziare con i Bitcoin

Iniziare con i Bitcoin sta diventando sempre più facile ogni giorno. Tutto quello che devi fare è aprire un account su uno scambio crittografico, installare un'app per portafoglio Bitcoin e sei a posto.

Tieni presente che il suo prezzo è molto volatile, con variazioni percentuali fino a due cifre. Nel 2017, il prezzo del bitcoin è esploso da meno di $ 1.000 per moneta a oltre $ 14.000, raggiungendo $ 19.000 a un certo punto. Alcuni prevedono che la valuta raggiungerà decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari USA, mentre altri partecipanti al mercato credono che non abbia valore e parlano di una bolla. Tuttavia, questa non è stata la prima volta che il prezzo del Bitcoin è aumentato drasticamente e poi è sceso. Dal 2011 sono state registrate tre esplosioni di prezzo simili, seguite da una correzione dell'80%. Tutte queste "bolle" hanno portato ogni volta ad un netto aumento di valore.

Ad ogni modo, Bitcoin sta attirando sempre più utenti e commercianti in tutto il mondo, poiché aiuta a bypassare banche e altre istituzioni finanziarie e quindi può rendere le transazioni internazionali più economiche e veloci. Costerebbe lo stesso, ad esempio, trasferire $ 1 in bitcoin o $ 100 milioni.

Bitcoin fornisce anche più anonimato rispetto ai servizi bancari tradizionali (sebbene non sia anonimo al 100%). E dà alle persone un maggiore controllo sui loro soldi perché nessun governo lo controlla e nessuna banca può congelare il tuo conto. Alcuni governi, tuttavia, hanno vietato l'uso di Bitcoin (come la Russia) o lo hanno limitato (come la Cina). Tuttavia, un tale divieto funziona solo in teoria, poiché nulla può impedire alle persone di scambiare bitcoin.