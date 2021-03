Ecco quali rischi si corrono quando si investe in BTC

Lo scrittore è professore di economia presso la Stern School of Business, NYU, e ospite di NourielToday.com afferma che il bitcoin è il nuovo "oro digitale" sta alimentando una nuova bolla in esso e in altre criptovalute. L'ultimo nel 2017-18 ha visto bitcoin passare da $ 1.000 a $ 20.000 per poi tornare, come si può leggere su News Dal Mondo Bitcoin | Bitcoin People a $ 3.000 entro la fine del 2018. Poiché il valore fondamentale del bitcoin è zero e sarebbe negativo se una tassa sul carbonio adeguata fosse applicata alla sua massiccia produzione di energia inquinante, alcuni prevedono che l'attuale bolla finirà con un altro botto economico.

Cosa sono effettivamente le Criptovalute?

Fare riferimento a bitcoin o altre criptovalute come "valute" è un termine improprio. Non sono un'unità di conto: praticamente nulla ha un prezzo in esse. Non sono un mezzo di pagamento scalabile: con bitcoin puoi fare cinque transazioni al secondo mentre la rete Visa ne fa 24.000. I bitcoin sono a malapena utilizzati da società legittime come pagamento per beni e servizi, sebbene Tesla abbia affermato di aver pianificato di iniziare ad accettarli.

Questa criptovaluta non è una riserva di valore stabile: anche alcune conferenze crittografiche rifiutano di accettarle come pagamento per le quote di partecipazione. Le variazioni di prezzo volatili possono cancellare qualsiasi margine di profitto di un commerciante nel giro di poche ore. Non sono nemmeno denominati in modo coerente che consente agli utenti di confrontare i prezzi relativi dei beni. Questa dipendenza da diversi gettoni è effettivamente un ritorno al baratto.

Anche riferirsi alle criptovalute come risorse è un termine improprio. La maggior parte delle attività ha un flusso di reddito (azioni, obbligazioni, immobili commerciali) o un uso (alloggi) o qualche altra utilità (la valuta fiat fornisce liquidità e può essere utilizzata per i pagamenti). L'oro non ha reddito ma ha usi industriali. Ha anche utilità come riserva di valore e copertura contro inflazione, svalutazione valutaria e rischi di coda.

Il Bitcoin non ha reddito, nessuna utilità, nessun pagamento o altri servizi. Non è nemmeno anonimo perché la tecnologia blockchain sottostante semplifica la tracciabilità dei pagamenti. È solo un gioco su una bolla speculativa degli asset, peggio della tulip-mania come i fiori avevano e hanno tuttora utilità. La sua riserva di valore contro i rischi della coda non è provata. E peggio: alcune criptovalute, soprannominate "shitcoin", sono truffe finanziarie in primo luogo o degradate quotidianamente dal loro sponsor. Il prezzo di Bitcoin è altamente volatile e le affermazioni di comportamento scorretto, tra cui pump and dump, spoofing, wash trading e front-running da parte degli exchange, sono molto diffuse.

A cosa si deve fare attenzione

Vitalik Buterin, cofondatore della criptovaluta ethereum, sostiene che nessuna criptovaluta può essere allo stesso tempo scalabile, sicura e decentralizzata. I sistemi finanziari tradizionali sono scalabili e sicuri: se la tua carta di credito o il tuo conto bancario viene violato o rubato, sei reso integro. Ma sono centralizzati perché i partecipanti e le risorse sono verificati da istituzioni affidabili. Al momento, la crittografia non è né scalabile né sicura. Se la tua chiave privata viene rubata o smarrita, i beni sono persi per sempre.

Non è nemmeno decentralizzato. I minatori oligopolistici controllano la maggior parte del mining di bitcoin. Molti sono fuori dalla portata delle forze dell'ordine occidentali in luoghi come Cina, Russia e Bielorussia, creando un incubo per la sicurezza nazionale. Circa il 99% del trading di bitcoin avviene su scambi centralizzati, che possono essere hackerabili. Inoltre, i programmatori originali mantengono un controllo fuori misura sulle loro creazioni. In alcuni casi agiscono come polizia, pubblici ministeri e giudici e inviano transazioni che dovrebbero essere immutabili. Né la crittografia è equa: un piccolo numero di "balene" controlla gran parte del valore di bitcoin.

Ciò mina le affermazioni secondo cui le criptovalute decentralizzeranno la finanza, forniranno servizi bancari ai non bancari o renderanno ricchi i poveri. Blockchain afferma di consentire trasferimenti di denaro a basso costo ai rifugiati, ma è molto più probabile che le criptovalute forniscano copertura a truffatori, truffatori, evasori fiscali, criminali, terroristi e trafficanti di esseri umani.

Il nostro mondo è afflitto da crisi finanziarie, rischi geopolitici e una politica monetaria molto accomodante. Vi è una crescente domanda di beni rifugio sicuri che siano una copertura contro l'inflazione, il deprezzamento della valuta e la svalutazione e i rischi di coda. Oro, obbligazioni indicizzate all'inflazione, materie prime, immobili e persino azioni sono tutti candidati ragionevoli.