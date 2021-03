Vaccinazioni anti-covid in Calabria, in arrivo team di supporto

Personale della Difesa e della Protezione civile arriverà in Calabria per offrire supporto alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. La decisione è stata presa nel corso della conferenza Stato-Regioni.

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ha concordato l’intervento del team d’intesa con il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Il gruppo di aiuto, da me richiesto con forza – commenta il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì –, arriverà in Calabria nei prossimi giorni e ci permetterà di ottimizzare la campagna vaccinale anti-Covid. I calabresi non meritano i ritardi che si sono accumulati proprio nel momento in cui la tutela della loro salute deve essere al primo posto. Mi auguro di continuare a rendermi utile per la gente di Calabria fino all’ultimo giorno del mio mandato”.