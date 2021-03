Coronavirus, impennata di contagi in Calabria (+414). Due i decessi

Impennata di contagi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 414 nuovi casi e due decessi. Cresce la curva in regione dove ieri i positivi erano 283 (QUI). Il territorio che registra più casi è Vibo Valentia (+133), seguono Cosenza (+120), Reggio Calabria (+74), Crotone (+51) e Catanzaro (+36).

Da inizio pandemia in Calabria sono 40.305 i casi confermati da Sars-CoV-2, mentre i decessi per o con il coronavirus sono 714.

Aumentano i casi in isolamento domiciliare 6.815 (+316), così come i ricoveri nei reparti Covid dove al momento si trovano 243 pazienti (+7), mentre i casi più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-3). Sono invece 210 i guariti delle ultime 24 ore, numero che porta il totale a quota 32.503.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalate 15.586 persone, in 24 ore i nuovi positivi sono 74. Attualmente i casi attivi sono 1.528, di cui 82 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 10 a Gioia Tauro (-2); 8 in terapia intensiva (-1); 1.428 in isolamento domiciliare (+11). I casi chiusi sono 14.058, di cui 13.844 guariti (+66); 214 decessi.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 120, ma da febbraio i pazienti che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 11.758. Attualmente i casi attivi sono 2.831, di cui 52 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 9 ad Acri, 16 al presidio ospedaliero di Cetraro, 0 nell’ospedale da campi (+7); 8 in terapia intensiva (-2); 2.730 in isolamento domiciliare (+100). I casi chiusi sono 8.927, di cui 8.631 guariti (+14); 296 decessi (+1).

Nel Catanzarese il totale dei casi confermati è pari a 5.645, ma i casi delle ultime 24 ore sono 36. Attualmente i casi attivi sono 1.749, di cui 20 ricoveri a Catanzaro, 5 a Lamezia Terme, 2 al Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 1.708 in isolamento domiciliare (+31). I casi chiusi sono 3.896, di cui 3.795 guariti (+5); 101 decessi.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 133, ma da febbraio si sono ammalati in 3.858. Attualmente i casi attivi sono 583, di cui 13 ricoveri; 570 in isolamento domiciliare (+133). I casi chiusi sono 3.275, di cui 3.216 guariti; 59 decessi.

Nel Crotonese sono 51 i nuovi casi, ma da inizio pandemia i casi confermati sono: 3.099. Attualmente i casi attivi sono 347, di cui 18 ricoveri (+2); 329 in isolamento domiciliari (+41). I casi chiusi sono 2.752, di cui 2.708 guariti (+7); 44 decessi (+1).

Per quanto riguarda i dati dei pazienti provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 50 e sono in isolamento domiciliare, mentre i casi chiusi sono 309 e si tratta di guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 131.

ITALIA. IN 24 ORE 25.673 NUOVI POSITIVI, 373 I DECESSI

Sono 25.673 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 373 i decessi. Da inizio pandemia nel nostro paese i casi accertati sono stati 3.149.017, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 101.184. Oggi i guariti salgono a quota 2.550.483 (+15.000), ma gli attuali positivi sono in tutto 497.350.

I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 372.217, ovvero

Aumentano i ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive. Attualmente i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 23.247 (+365), in terapia intensiva si trovano invece 2.859 (+32). In isolamento domiciliare si trovano invece 471.244 persone.

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,7 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione con più casi (+5.849), seguono Campania (+2.981), Emilia-Romagna (+2.845), Piemonte (+2.322), Lazio (+1.800), Veneto (+1.677). Di seguito i dati dei casi regione per regione: Lombardia 650.633 : +5.849 casi; Veneto 348.113: +1.677 casi; Campania295.589 : +2.981 casi; Emilia-Romagna 289.957 : +2.845 casi; Piemonte 270.889: +2.322 casi; Lazio .250.229: +1.800 casi; Toscana 169.047: +1.302 casi; Puglia160.542 : 1.634 casi; Sicilia 158.865 : +672 casi; Friuli-Venezia Giulia 83.619: +991 casi; Liguria: 81.610 + 405 casi; Marche 75.685: +921 casi; Abruzzo + 58.931 : +608 casi; P.A. Bolzano 55.915: + 203; Umbria 322.906 : +283 casi; Sardegna 42.152 : +128 casi; P. A. Trento 36.997 : +370 casi; Basilicata 17.065 : +154casi; Molise 11.398 : +84 casi; Valle d’Aosta 8.212: + 33casi.

(ultimo aggiornamento 17:58)