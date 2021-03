Cortale, in fiamme vecchio casolare. Messo in salvo uomo trovato in stato di semi incoscienza

Incendio in un vecchio casolare su due livelli in via Basserughe nel centro storico di Cortale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e distaccamento volontario di Girifalco che hanno rinvenuto sul pavimento nel locale attiguo a quello interessato dal rogo un uomo in stato di semi incoscienza.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e portato in salvo l’uomo che aveva occupato lo stabile. L’uomo è stato affidato alle cure personale sanitario del Suem118.

All’interno della struttura i vigili hanno trovato 9 bombole di gpl che sono state allontanate e messe in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.