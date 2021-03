Tragico incidente sul lavoro a Placanica, nel reggino, dove è in corso la ristrutturazione del castello. Per cause ancora da accertare, un operaio di 42 anni sarebbe stato colpito alla testa da una trave ed è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constare il decesso. Sulla morte dell’uomo, impiegato di una ditta reggina, indagano i carabinieri.