Covid. Gimbe: in Calabria +12,3% di positivi in una sola settima

Aumentano del +12,3% in una sola settimana i casi di positività al Coronavirus in Calabria. Il dato emerge dal monitoraggio effettuato dal 3 al 9 marzo dalla Fondazione Gimbe.

Un netto peggioramento dunque rispetto alla precedente settimana, sempre monitorata dalla Gimbe. In particolare, nella prima settimana del mese, in Calabria i casi postivi per 100 mila abitanti sono 349 con rispetto alla settimana precedente quando i casi erano 331.

Sempre secondo i dati della Gimbe, sotto soglia di saturazione sono i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente 25 e 23% con le soglie poste al 40 e del 30%.

Dal monitoraggio settimanale emerge anche che la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,30% (Media Italia 2,93%) e che la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,1% (Media Italia 5,2%).