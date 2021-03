Lo “zampino” della ‘ndrangheta in un’azienda leader del veronese: disposta l’amministrazione giudiziaria

Disposta l’amministrazione giudiziaria nei confronti della ditta Cubi S.r.l., azienda veronese leader nel settore della progettazione, riparazione e manutenzione di linee elettriche, operante in Italia ed all’estero dal 1996, dietro la quale ci sarebbe lo “zampino” della ’ndrangheta.

Ad eseguire il provvedimento - emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale dì Venezia, su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore Distrettuale di Venezia e dal Direttore della DIA – è stata stamani la Direzione Investigativa Antimafia di Padova che è andata a colpire, per la prima volta, un’impresa avente sede in Veneto e amministrata e rappresentata da persone ritenute contigue ad elementi di spicco della criminalità organizzata calabrese operanti nella provincia di Verona.

I CLAN “INFILTRATI”

In particolare, l’azienda leader - titolare di commesse per circa 90 milioni di euro - sarebbe riconducibile alle famiglie di ‘ndrangheta Versace- Napoli- Albanese- Gerace ed a loro volta coinvolte in rapporti commerciali e di malaffare con esponenti della famiglia Giardino, affiliata alla nota cosca di ‘ndrangheta Arena/Nicoscia.

LE INDAGINI

La misura oggi eseguita scaturisce dagli ulteriori approfondimenti svolti dalla DIA sulla compagine societaria che, anche sulla base delle attività di indagini già svolte, avrebbe portato a documentare assidui rapporti del socio di maggioranza, Luca Cubi, con soggetti indiziati di affiliazione alla consorteria calabrese e le cui risultanze hanno consentito alla Prefettura di Verona di emettere, nel dicembre 2020, un’interdittiva antimafia nei confronti dell’azienda.

Particolarmente significativa, al riguardo, sarebbe stata la ricostruzione del peculiare legame tra la famiglia Versace, dagli inquirenti ritenuta affiliata alla ‘ndrangheta , e Luca Cubi che ha evidenziato stretti legami di tipo commerciale.

Di recente i fratelli Diego, Giuseppe e Francesco Versace sono stati destinatari della custodia cautelare in carcere nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia (operazione “TAURUS”) che ha colpito la cosca Versace di Polistena ed in cui Luca Cubi è stato colpito da un provvedimento cautelare.

L’amministrazione giudiziaria avrà effetto sulla società e il relativo patrimonio aziendale per un valore complessivo prudenzialmente stimato in oltre 3 milioni di euro.