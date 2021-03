Caporalato. Forze dell’ordine in allerta nella Piana: da inizio anno controllate 57 aziende

Capillari i controlli mirati al contrasto del caporalato nella Piana di Gioia Tauro, dove spesso vengono impiegati extracomunitari per la raccolta o la coltivazione degli agrumi, delle olive e degli ortaggi.

In particolare, per il territorio di riferimento, il Commissariato di Polizia di Gioia Tauro ha assunto il compito di coordinare i servizi, che vengono svolti in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale di Reggio Calabria e l’Ispettorato del lavoro della Direzione provinciale di Reggio Calabria.

Settimanali i controlli effettuati che, solo dall’inizio del nuovo anno ad oggi, hanno portato al compimento di 9 operazioni, nell’ambito delle quali 498 persone e 57 aziende sono state controllate. Di queste ultime, 33 sono risultate in situazioni di irregolarità, sono state elevate 153 sanzioni amministrative, per un importo totale di circa 492.038 euro, e sono stati individuati 42 lavoratori irregolari, prevalentemente extracomunitari.