Irregolarità nell’isola ecologica di Cotronei: indagini in corso, una denuncia

Irregolarità nel trattamento dei rifiuti nell’isola ecologica di località Misurachelle di Cotronei. Questo quanto sarebbe stato scoperto dai Carabinieri forestali nel corso di un controllo avvenuto appena due giorni fa.

A mettere in allerta militari delle stazioni forestale di Petilia Policastro e di Santa Severina la fuoriuscita di un liquido maleodorante da uno dei muri di perimetrazione del centro. Secondo quanto appurato dai militari, la sostanza sarebbe andata a finire in un fosso naturale.

Per vederci chiaro i carabinieri hanno dunque fatto scattare un blitz nel corso del quale sarebbero emerse delle irregolarità nella gestione dei rifiuti stoccati. I cumuli, all’atto del sopralluogo, sono difatti apparsi fortemente maleodoranti.

Per accertare l’eventuale inquinamento delle acque di scorrimento, sono intervenuti prontamente anche i tecnici ArpaCal che hanno eseguito dei prelievi sul suolo.

In seguito al controllo, un imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per violazioni delle norme in materia ambientale.

Per far piena luce sulle responsabilità sono in corso ulteriori accertamenti.