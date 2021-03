Covid. Il bollettino. In 24 ore quasi rappoddiati i contagi (+283), tre le vittime

Torna a salire rapidamente il numero di contagi da coronavirus in Calabria. Quasi raddoppiati rispetto a ieri i nuovi positivi, che salgono a 283 in appena 24 ore. Tre le vittime registrate.

Il maggior aumento di positivi si annota nella provincia di Cosenza (+121), seguita da quelle di Reggio Calabria (+56), di Catanzaro (+49), di Crotone (+41) e Vibo Valentia (+16). Effettuati 608.146 tamponi eseguiti su 573.121 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 11.638 (+121): casi attivi 2.726 (50 in reparto; 14 in reparto al presidio di Rossano, 7 a Cetraro e 15 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 2.630 in isolamento domiciliare); 8.912 i casi chiusi (8.617 guariti, 295 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 15.512 (+56) e così distribuiti: casi attivi 1.520 (85 in reparto; 9 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 1.417 in isolamento domiciliare); 13.992 i casi chiusi (13.778 guariti, 214 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 5.609 (+49) casi attivi sono 1.718 (27 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.677 in isolamento domiciliare); 3.891 i casi chiusi (3.790 guariti, 101 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 3.007 (+48) casi, gli attivi sono 304 (16 in reparto; 288 in isolamento domiciliare); 2.744 i casi chiusi (2.701 guariti, 43 deceduti).

Nel vibonese, infine, dove i casi covid rimangono invariati rispetto a ieri con 3.725 (+16) i casi attivi 450 (13 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); 3.275 i casi chiusi (3.216 guariti, 59 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 144 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.