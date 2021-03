Va a buttare la spazzatura, ma era agli arresti domiciliari: arrestato

È stato beccato dai Carabinieri della stazione di Oriolo mentre era per strada, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Tutta colpa di un sacchetto di spazzatura, che ha fatto scoprire “l’evasione” di un trentaseienne di Alessandria del Carretto, piccolo centro del Pollino ai confini con la Basilicata.

L’uomo è stato individuato proprio da una pattuglia che percorreva le vie del paese, indirizzata presso l’abitazione del soggetto per verificarne il rispetto degli obblighi domiciliari. Questo infatti era stato arrestato lo scorso dicembre per reati in materia di stupefacenti.

Alla vista dei militari, l’uomo, che aveva effettivamente gettato la spazzatura e stata scambiando due chiacchiere con un anziano, non ha tentato la fuga ne opposto resistenza, ma ha amesso l’evasione motivata proprio dalla necessità di recarsi al cassonetto.

Il soggetto è stato comunque fermato e portato in caserma, dove gli è stato notificato un nuovo arresto, sempre ai domiciliari, per il reato di evasione.