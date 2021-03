Bufera vaccini a Vibo: Longo ordina restituzione dosi e la Limardo scatena le protesta

È bufera sulla questione vaccini nella provincia di Vibo Valentia. Il commissario delegato alla Sanità, Guido Longo, ha infatti notificato al commissario dell’Asp di Vibo, Maria Pompea Bernardi, l’ordine della restituzione delle dosi di vaccino che ha a disposizione.

Una disposizione non nuova per il commissario straordinario Bernardi che, sempre su disposizioni ricevute dall’alto, ha dovuto consegnare già ben 1070 dosi di siero anti-Covid all’Asp di Reggio Calabria.

A diffondere la notizia era stata la diretta interessata nel corso della Conferenza dei sindaci, presieduta dal primo cittadino di Vibo Maria Limardo, che si è tenuta nella giornata di lunedì scorso nell’aula di palazzo “Luigi Razza”.

L’accaduto aveva creato già parecchi malumori che si sono trasformati oggi in una forte rabbia per il sindaco della città capoluogo, Maria Limardo, che oggi non manda giù questo nuovo “ordine” dato da Longo e chiama a raccolta tutti i sindaci del Vibonese e scatena una protesta.

LA RICHIESTA DI LONGO

«Con la presente, si richiede copia dell’ordine di servizio del commissario straordinario per la sanità con il quale si richiede la consegna dei vaccini assegnati a codesta azienda provinciale. La presente riveste carattere d’urgenza, dovendo valutare il ricorso all’autorità giudiziaria competente, per l’annullamento del provvedimento. Si rimane in attesa di un riscontro con l’urgenza che la situazione richiede», è il testo della comunicazione di Longo all’Asp vibonese.

LA REAZIONE DEL SINDACO DI VIBO

“Sono stata informata, in via informale, solo poco fa dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Maria Bernardi, che è stato notificato un ordine di servizio per la riconsegna di ulteriori vaccini, già assegnati alla nostra Azienda Sanitaria Provinciale”. Ha dichiarato la Limardo che ha reso noto di aver già convocato i colleghi primi cittadini “con fascia tricolore, in via d’urgenza, per un’Assemblea dei Sindaci da tenersi innanzi alla sede dell’Asp di Vibo , di via Dante Alighieri, alle 15 di oggi pomeriggio (10 marzo)”.

“Trovo assurda questa decisione da parte del Commissario straordinario per la sanità che ,invece, di accelerare nella campagna di vaccinazione in questo territorio ha pensato di sottrarre i vaccini a beneficio delle altre province calabresi”, ha aggiunto il sindaco di Vibo che, inoltre, fa sapere di aver già informato il prefetto e che si recherà in Regione “per chiedere la revoca in autotutela del provvedimento”.

“A tutto questo mi opporrò con determinazione e fermezza perché i cittadini di questa provincia hanno uguali diritti degli altri calabresi e sino ad oggi hanno pagato un prezzo altissimo in tema di disservizi sul fronte sanitario”, ha precisato la Limardo.