FI: Roberto Occhiuto è il nuovo capogruppo alla Camera

Roberto Occhiuto è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'assemblea del partito, riunita a Montecitorio, ha sancito ieri l’elezione per acclamazione. Valentino Valentini è stato invece eletto come vicecapogruppo vicario.

Occhiuto prende il posto di Maria Stella Gelmini - diventata nel frattempo ministro per gli Affari regionali – ma per la sua nomina sarebbero emerse ancora una volta contrapposizioni interne tra l’ala moderata e quella “sovranista”, che da mesi ormai si contendono il partito.

Anche Antonio Martino, infatti, avrebbe preso parola per annunciare la sua candidatura come successore di Mariastella Gelmini. Da qui la scelta Antonio Tajani di far sentire la sua voce per invitare tutti a mettere da parte le divisioni. Alla fine l’appello all’unità lanciato dal coordinatore nazionale sarebbe stato accolto da tutti e Martino avrebbe ritirato la sua candidatura e si sarebbe dunque passati all’elezione di Occhiuto e del suo vice.