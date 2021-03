Silenzio da parte della Triade Commissariale: continua la protesta de “Il volo delle farfalle”

Una settimana fa cominciava lo sciopero della fame e della sete da parte dei genitori dei bambini autistici dell’associazione reggina “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo”.

Le tredici famiglie che hanno preso parte alla protesta, volevano così far sentire la loro voce, esasperati da una burocrazia infinita e inconsistente, sperando di veder accordato ai loro figli il diritto alle cure di cui necessitano.

A manifestare grande vicinanza alle famiglie erano stati anche Demetrio Delfino, assessore comunale al Welfare, e Carmelo Romeo, presidente della commissione politiche sociali e salute.

Era stato fissato un incontro con i rappresentati dell’associazione a Palazzo San Giorgio così che potessero presentare le loro dimostranze e cercare un’interlocuzione risolutoria.

Ad oggi, dopo oltre una settimana dalla promessa di sottoscrivere gli accordi con le famiglie dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico, nulla è cambiato e perdura lo stato di inadempimento dell’Asp commissariata. I genitori dell’associazione "Il volo delle farfalle - Evoluzione autismo" torneranno giovedì mattina alle ore 10.40 in via Diana per lo sciopero della fame e della sete a oltranza, finché non vedranno prese in considerazione le loro richieste.