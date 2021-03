Rubano borsa ma vengono beccati ed inseguiti: un arresto e due denunce

Costante l’impegno dei poliziotti della Questura di Reggio Calabria sul territorio al fine di garantire il la repressione dei reati di microcriminalità. L’attività svolta nello scorso fine settimana ha consentito di trarre in arresto un uomo e denunciare due minori, individuati in concorso tra loro quali responsabili di furto aggravato e danneggiamento.

In particolare, dopo aver infranto i finestrini di un’autovettura in sosta sul lungomare di Gallico, i tre avrebbero asportato una borsa contenente una somma di denaro ed effetti personali della vittima. Gli Agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i soggetti che, in seguito a perquisizione, sono stati trovati in possesso di quanto rubato.