Reggio. Festa in un’associazione culturale: denunciati gli avventori e il presidente

Non si placano gli assembramenti nel reggino. Nel corso dell’ultimo fine settimana, gli agenti della Questura di Reggio Calabria hanno fatto irruzione presso un’associazione culturale, sita in pieno centro cittadino, dove era in corso una festa in palese violazione delle norme anti Covid.

I poliziotti sono intervenuti, sanzionando i soggetti irrispettosi delle norme in materia di prevenzione del contagio pandemico ed il presidente dell’associazione, e disponendo inoltre la misura amministrativa della chiusura dell’attività per cinque giorni.