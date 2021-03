Cosenza. Furto in armeria in piazza Loreto, sospesa la licenza

Revocata la licenza all’armeria ‘Diana Sport’ di piazza Loreto, a Cosenza, passata alla cronaca per furto commesso da ignoti il 30 gennaio scorso (QUI).



Secondo quanto riferito dalla Questura brutia, la nota armeria, dai controlli effettuati all’indomani del furto, “risulta non ottemperante alle previste prescrizioni per il rilascio”. In particolare, nell’attività mancherebbe un adeguato sistema di videosorveglianza e le armi erano custodite in teche prive di vetro anti sfondamento, così come le vetrine esterne al negozio.

Sul furto avvenuto all’alba di sabato 30 gennaio sono ancora in corso delle indagini e resta aperta la caccia ai responsabili che si erano dati alla fuga a bordo di una Fiat Stilo, poi ritrovata nel quartiere Serra di Spiga. Durante la fuga, alcune pistole e fucili erano stati persi dai malviventi per strada. Parte della refurtiva era stata poi ritrovata in una scarpata. (QUI)