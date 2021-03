Nomine e discordie in FI: Mangialavori a “servizio dei calabresi” mentre Cannizzaro rifiuta di fare il vice

Tempo di nomine e, a quanto pare, anche di discordie nel coordinamento regionale di Forza Italia. Dal leader del partito Silvio Berlusconi è partita nella giornata di ieri la nomina del senatore vibonese Giuseppe Mangialavori a coordinatore regionale. Al contempo lo stesso presidente che ha altresì nominato l’onorevole Francesco Cannizzaro nuovo Vice Coordinatore Regionale.

Mangialavori ha assunto l’incarico con gioia ed ha dichiarato “per me è un onore rappresentare questo partito e non posso che ringraziare il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ha voluto riporre in me”.

Mettendosi subito a servizio del territorio, il senatore vibonese ha poi rivolto un pensiero alla compianta Jole Santelli, che lo ha preceduto: “Mi trovo a considerare con commozione che, grazie a questa nomina, raccolgo, forse immeritatamente, una grande eredità, quella di Jole Santelli. Spero solo di poter ripetere almeno una piccola parte dei suoi successi politici”.

Mangialavori ha concluso “È una eredità pesantissima la porterò con me con grande umiltà e rispetto, cercando sempre di fare del mio meglio. Non posso che concludere dicendo: grazie presidente Berlusconi grazie Jole. Mi metto, ancora una volta, al servizio del mio partito e dei calabresi”.

Lo stesso entusiasmo non è affatto partito dal deputato Francesco Cannizzaro che, da Reggio Calabria, a qualche ora dalla nomina ha fatto sapere di non voler fare il vice di Mangialavori, confermando quanto sia alta la tensione interna al partito tra le varie componenti territoriali.

“Apprendo della mia nomina a Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Calabria – scrive Cannizzaro - Ringrazio il Presidente Berlusconi e la Dirigenza Nazionale per l’attenzione riservata nei miei confronti. Tuttavia ritengo opportuno non accettare l’incarico. Comunicherò le motivazioni direttamente al Presidente”.

Cannizzaro ha assicurato: “Continuerò a svolgere con lo stesso impegno e dedizione di sempre il ruolo di Coordinatore provinciale di Reggio Calabria, “Provincia più azzurra d’Italia”, rimanendo sempre a disposizione del mio Partito e di Silvio Berlusconi”.

“Colgo l'occasione per fare le congratulazioni e augurare buon lavoro al nuovo Coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori”, ha concluso Cannizzaro.