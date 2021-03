Ferisce 51enne con un coltello nel centro di Isola. Arrestato per tentato omicidio

È riconducibile a dei dissidi un tentato omicidio avvenuto lo scorso 28 febbraio a Isola Capo Rizzuto. I carabinieri della tenenza locale hanno fatto luce sull’episodio e arrestato un pensionato del luogo di 73 anni. L’uomo, che è stato messo ai domiciliari, è accusato di aver colpito più volte con un coltello un 51enne del posto.

Le indagini sono partite il 28 febbraio, quando si è presentato un uomo sanguinante, perché ferito al torace poco prima. I militari hanno richiesto l’intervento dei sanitari che lo hanno così trasportato in ospedale a Crotone.

Le indagini, avviate sotto la direzione della Procura della Repubblica del capoluogo pitagorico, hanno consentito di ricostruire i fatti.

I militari hanno così raccolto dei gravi indizi sulla presunta colpevolezza di M.A.G. per il tentato omicidio, commesso in via Fiume Reno a Isola, ai danni del 51enne ferito più volte, con un coltello, al petto e all’addome mentre era per strada. L’arrestato, al termine formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione.