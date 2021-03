Sellia, scontro tra due auto. Tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi alle 8.30 di questa mattina lungo la provinciale in località Uria nel comune di Sellia Marina.

Per cause in corso di accertamento due vetture, una Volkswagen Golf ed una Peugeot 206, si sono scontrate. A bordo dei veicoli c’erano tre passeggeri, due uomini e una donna, che sono stati affidati alle cure del personale del Suem118 e successivamente trasferiti in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che hanno messo in sicurezza le vetture e l’area.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.