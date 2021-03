Rocca di Neto, irregolarità nell’isola ecologica di Celestrino. Una denuncia

Irregolarità nel centro di raccolta rifiuti nell’area rurale di località Celestrino, a Rocca di Neto, nel crotonese. Nel corso di un controllo i carabinieri forestali di Santa Severina hanno riscontrato una gestione “anomala”, in violazione delle norme vigenti, e quindi hanno denunciato una persona.

L’area della cosiddetta isola ecologica aveva rifiuti parzialmente miscelati, non distinti per flussi omogenei. Il sito sul retro era parzialmente senza recinzione, consentendo di fatto l’accesso di persone o animali vaganti.

Inoltre, i militari hanno trovato diversi rifiuti abbandonati nelle aree adiacenti e lungo la strada di accesso. L’Amministrazione comunale aveva aggiudicato l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento degli Rsu ad una società del comprensorio.

Una persona, come dicevamo, è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per le valutazioni di competenza mentre sono in corso indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità.