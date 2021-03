Chiusura ufficio postale di Pagliarelle, Cisl: “Gravi disagi agli utenti”

Un ufficio postale

Rimarrà chiuso fino al 6 giugno l’ufficio postale di Pagliarelle. Una chiusura che, attiva da ieri, si è resa necessaria per lavori interni di ristrutturazione.

La Cisl parte all’attacco, parlando di “grave disagio alla comunità” che, “dopo aver subito la razionalizzazione dell’ufficio con apertura su tre giorni a settimana, si vede ora ulteriormente penalizzata e costretta a raggiungere l'ufficio di Petilia Policastro per effettuare le operazioni postali, con notevoli difficoltà soprattutto a carico di anziani e soggetti fragili”, scrive il sindacato.

Per la Cisl il “trasferimento dell’operatività dell’ufficio all’ufficio di Petilia Policastro mette a serio rischio le misure anti assembramento2.

Per questo motivo la Cisl chiede di installare “un container a Pagliarelle, così da permettere l’espletamento dei servizi alla popolazione in condizioni di normalità e consentire agli applicati una lavorazione in totale sicurezza”.

Sulla vicenda si è espresso anche il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito, per il quale la chiusura “avrà conseguenze gravi soprattutto per gli anziani ed i soggetti fragili, inoltre ridurre i servizi non consente di evitare gli assembramenti come previsto dai protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19”.

“Se in questo periodo di emergenza, fossero davvero indispensabili e necessari i lavori all'attuale sede Postale di Pagliarelle, allora Poste Italiane dovrà garantire nella stessa frazione i medesimi servizi. Si potrebbe, anzi si dovrà optare, come fatto in altre circostanze ed in altri territori, per l’installazione di un container presso la comunità di Pagliarelle così da garantire il servizio e conservare il presidio assicurando sia all’utenza che ai lavoratori sicurezza e tranquillità”.