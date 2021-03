Tragico incidente a Cosenza: centauro si schianta contro barriere in cemento, morto sul colpo

Un centauro di soli 30 anni è morto in un tragico incidente verificatosi su corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Cosenza.

Il giovane motociclista è andato a schiantarsi contro alcuni blocchi di cemento che erano stari installati sulla via dopo una frana, verificatasi diversi mesi addietro, per evitare il passaggio delle auto.

Al momento resta sconosciuta l’esatta dinamica dell’incidente. L’impatto contro le barriere new jersey si è rivelato fatale per il 30enne che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sull’accaduto ha avviato delle indagini la Polizia locale.