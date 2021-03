Soverato, fine settimana di controlli: un arresto e una denuncia

Ben 120 soggetti identificati e 50 veicoli controllati in un solo fine settimana a Soverato, dove i Carabinieri della locale stazione, assieme ai colleghi dell’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno notificato un arresto ed una denuncia.

Nella fattispecie, è stato convalidato l’arresto di un quarantenne del posto, già ai domiciliari per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione domestica è emerso che l’uomo nascondesse in casa circa 100 grammi di marijuana, assieme a materiale per il peso ed il confezionamento.

Un altro soggetto invece è stato trovato in possesso di 40 cartucce calibro 12, senza però disporre di alcuna autorizzazione alla loro detenzione. Per questo motivo, i militari della stazione di Gasperina hanno denunciato l’uomo originario di Montauro.

Infine, due ragazzi, entrambi ventenni di Montepaone, sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Emesse anche diverse sanzioni per violazioni delle norme anti-contagio, come il mancato uso di mascherine, e numerose sanzioni stradali.