Pallanuoto, prima vittoria per la Rari Nantes

Hanno “sfoderato una prestazione tecnica incredibile” gli atleti della Rari Nantes Crotone, che hanno vinto la prima partita del settimo girone di Serie B contro la Brizz Catania. Una vittoria affatto scontata, vista la manza di allenamenti consecutivi che hanno riguardato tutti e quindici i giocatori.

Decisamente soddisfatto il presidente Vincenzo Arcuri, che incassa i primi tre punti e guarda fiducioso al domani: “mi piacerebbe fare viva cronaca della successione degli avvenimenti: sarebbe anche un segnale di ritorno alla normalità, che il mondo intero sta inseguendo, e che personalmente, auspico fortemente” dichiara in una nota, per poi citare i meriti sportivi della squadra, che hanno portato al risultato finale di 11 ad 8.

Lo stesso si è poi soffermato sulla questione degli impianti sportivi in città, ribadendo che “al momento l’amministrazione comunale non ha fornito alcuna risposta alle nostre istanze, così come è altrettanto vero che un impianto di così grande complessità abbia necessità di una cura ben differente da quella della maggior parte degli altri impianti”.

L’associazione si dice comunque ottimista, e guarda già al prossimo incontro.