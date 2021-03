8 marzo, Aceto (Coldiretti): “Protagonismo donne è un autentico patrimonio”

Franco Aceto

“In occasione della Festa Internazionale della Donna rivolgo loro gli auguri sentiti da parte di tutta la Coldiretti. Donne che in questo anno difficile e complicato hanno tenuto duro ampliando la loro testimonianza e l’impegno nella famiglia, nel sociale, nelle aziende e nel lavoro in genere. È ormai ben oltre il 30% la percentuale delle donne in Calabria che conducono un’azienda agricola con un continuo apporto di donne giovani”. È quanto afferma in una nota il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, che in occasione delle celebrazioni dell’otto marzo ha snocciolato alcuni importanti dati sulla presenza femminile nel settore.

“Dati che sottolineano il loro protagonismo che sta rivoluzionando l’attività agricola come dimostra l’impulso dato dalla loro presenza nelle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, le fattorie didattiche, i percorsi rurali gli orti didattici, ma anche nell’agricoltura a basso impatto ambientale e multifunzionale, assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità, fino nella presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica oltre che naturalmente nell’agriturismo” continua Aceto.

“È attorno a questo autentico patrimonio che continueremo nell’azione di valorizzazione delle donne nella Coldiretti perché il piglio e l’intraprendenza, rappresentano la modernità nel rispetto della tradizione e la capacità di guardare avanti”.