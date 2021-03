Regionali, Magorno contro De Magistris: “Serve un sindaco della Calabria, non della Campania”

“La Calabria ha bisogno di un Sindaco della Calabria, non di un Sindaco della Campania che, per giunta, parla male, quotidianamente, della nostra regione”. È la stoccata messa nero su bianco da Ernesto Magorno, rivolta evidentemente contro l’aspirante governatore Luigi De Magistris.

“Non si possono certamente nascondere le tante problematiche da affrontare, ma, allo stesso tempo, la Calabria ha un patrimonio di tanti ottimi sindaci e amministratori che ogni giorno sono in campo e offrono risposte concrete ai problemi quotidiani dei cittadini” afferma ancora l’esponente di Italia Viva. “Certe dichiarazioni demagogiche non sono ammissibili soprattutto da chi non conosce davvero i territori”.