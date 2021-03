Catanzaro, proseguono attività di contrasto allo spaccio: due denunce

Non si fermano le attività di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri sud di Catanzaro, in particolar modo al Lido dove i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dal nucleo cinofili di Vibo Valentia, ha colto in flagranza di reato due soggetti.

I fatti allo scorso sei marzo, quando i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un trentasettenne e di un quarantenne entrambi del posto. I due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 61 e 35 grammi di marijuana, debitamente occultata nelle loro abitazioni.

Nel corso della stessa giornata, un trentaseienne è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di marijuana, e per questo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.