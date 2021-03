Scuole, Grimaldi (Ft): “Gli studenti pagano il prezzo più alto”

“Tali chiusure non fanno altro che aumentare il disagio all’interno di nuclei famigliari già in difficoltà economiche e al tempo stesso danneggiare chi sarà costretto a non poter lavorare per accudire i figli”. È quanto afferma in una nota Matilde Grimaldi, del dipartimento scuola del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, che definisce “un chiodo fisso” quello del facente funzioni Nino Spirlì sulla chiusura delle scuole.

“Non è possibile scaricare sui più giovani le responsabilità di una classe politica e dirigente totalmente inetta che ad oltre un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria non ha fatto nulla e oggi colpisce ancora una volta la socialità dei minori, soprattutto dei bambini, già messa a dura prova da ormai un anno continuo di lockdown a singhiozzo, restrizioni e divieti vari” continua l’esponente politica, che ricorda come “ l’Italia non ha certamente brillato” nella gestione della pandemia, ma “in Calabria si sono toccate vette di vergogna irripetibili”.

“Gli stessi dati dell’Istituto Superiore di Sanità affermano che i contagi presso le mura scolastiche non sono che una parte infima del totale – conclude la Grimaldi – e pertanto chiediamo la immediata riapertura delle scuole di ogni ordine e grado”.