Covid, due nuovi focolai nel cosentino: una struttura già colpita nella prima ondata

Tornano ad aumentare i casi di coronavirus in Calabria, e vengono scoperti anche diversi focolai, purtroppo ancora in case di cura per anziani e strutture sanitarie. Sono infatti due i nuovi focolai scoperti nel cosentino, che coinvolgono attualmente 55 soggetti risultati positivi seppur asintomatici.

Il caso più grande riguarda una struttura di riabilitazione psicosociale situata nel comune di Paterno, dove una quarantina di pazienti sono risultati positivi al tampone molecolare. Una situazione delicata sia in termini numerici sia in termini sanitari, in quanto molti dei pazienti sono affetti da particolarissime patologie che rendono il tutto più complicato.

Il secondo caso invece riguarda una Rsa di Torano (QUI), dove si sviluppò un focolaio anche nel corso della prima ondata, un anno fa. Allo stato attuale sono 15 gli anziani risultati positivi al covid, tutti asintomatici. Secondo una prima ricostruzione, alcuni di questi sarebbero entrati nella struttura come negativi al virus, per poi “positivizzarsi” in un secondo momento.