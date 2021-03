Cultura, siglato protocollo d’intesa tra Biblioteca Nazionale e Fondazione San Francesco di Paola

“Coinvolgere gli istituti scolastici, realizzare e programmare stage all’interno di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ex alternanza scuola-lavoro, sarà un’importante sfida che ci poniamo. Così come la realizzazione di eventi culturali, grazie all’apporto di materiale del patrimonio librario e documentale offerto dalla Biblioteca Nazionale, unito al patrimonio materiale ed immateriale rappresentato dalla nostra Fondazione, sarà un grande valore aggiunto per le nuove generazioni”. Lo afferma padre Antonio Casciaro, amministratore delegato della Fondazione San Francesco di Paola, commentando la convenzione siglata con la Biblioteca Nazionale di Cosenza.

Approvato infatti un vero e proprio protocollo d’intesa, che permetterà di potenziare il polo culturale e la catalogazione libraria. Un evento unico, necessario per tentare il rilancio del mondo culturale dopo il pesante stop imposto dalla pandemia.

La Fondazione metterà a disposizione la sua esperienza e professionalità nel campo, dimostrata nel progetto della Biblioteca Charitas già fregiata di importanti riconoscimenti, come quello riconosciuto direttamente dalla Commissione Europea nel 2018, per via delle importanti digitalizzazioni di testi e documenti del cinquecento. Un inserimento continuo, che porta la biblioteca ad essere tra le prime in Italia per numero di documenti digitalizzati, fornendo così un importante apporto storico, unico e raro.