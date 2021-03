8 marzo. Voce: “Le donne sono il pilastro fondante della nostra comunità”

Non ha dubbi il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce: “le donne sono il pilastro fondante della comunità crotonese”.

Oggi, in occasione dell’8 marzo, il primo cittadino ci tiene a precisare che “abbiamo il dovere di non dimenticare il motivo per il quale è stata istituita la “Giornata Internazionale della Donna”. E’ un giorno che segna il cammino, lungo e irto di difficoltà, che le donne hanno intrapreso verso la parità. Un percorso che ancora oggi non è pienamente completato”.

“Fuori da qualsiasi retorica, - chiosa il sindaco in una nota- è fondamentale centrare l’attenzione sui reali valori che questa data esprime. E’ doveroso ricordare tutte le donne che sono state vittime di violenza fisica e morale. Che questa sia anche la giornata del ricordo ed allo stesso tempo della ferma condanna. Così’ come ricordare tutte le donne che hanno combattuto per l’affermazione dei propri diritti. E’ inutile girarci intorno: sulla strada dell’equità siamo ancora in forte ritardo Noi uomini – aggiunge - abbiamo molte colpe e responsabilità”.

“Che sia soprattutto una giornata di riflessione, di impegno e anche l’occasione per chiedere scusa da parte dell’universo maschile. Ma vorrei anche che oggi sia una giornata di unità e di riconoscenza. Per questo indirizzo un ringraziamento sentito a tutte le concittadine che sono impegnate come mamme, lavoratrici, educatrici e che rappresentano non “un” ma “il” pilastro fondante della nostra comunità. Ed un grazie di cuore alle dipendenti comunali, alle dirigenti, alle assessore e consigliere comunali per il vostro impegno quotidiano per l’amministrazione e la comunità. E’ solo grazie alle donne se possiamo avere la speranza di un futuro migliore”, conclude il Sindaco.