Poesia. Aperte le iscrizioni al Premio Internazionale “Memorial Guerino Cittadino”

Al via le iscrizioni alla IX edizione del Premio Internazionale di Poesia “ Memorial Guerino Cittadino”, indetto e organizzato dall’Associazione GueCi, presieduta dalla scrittrice rendese Anna Laura Cittadino.

Come sempre, il concorso si articola in tre sezioni, poesia a tema libero, poesia a tema e in vernacolo, ed è aperto a tutti.

Fra tutte le opere proposte, la giuria presieduta dalla poetessa e regista teatrale Lucilla Trapazzo che vive e lavora a Zurigo (e composta Gabriella Campioni (saggista), Maria Teresa Cipri ( scrittrice) Diletta Aurora Della Rocca (giornalista) Nadio Grigis ( scrittore-poeta) Giuseppe Salvatore (poeta-regista) selezionerà le opere vincitrici per ciascuna sezione. Gli autori vincitori verranno poi premiati nel corso della consueta cerimonia prevista in autunno nella Città di Rende (CS). In palio, anche quest’anno, i Trofei in Argento e Ametista realizzati dalla Bottega Orafa trentina Mastro7 per i primi classificati di ogni sezione, oltre a prestigiose targhe per i vincitori di secondo, terzo posto e dei premi speciali. Verrà inoltre assegnata l’ambita Medaglia del Senato alla miglior lirica in assoluto.

Il Premio è nato per onorare la memoria di Guerino Cittadino, morto per malasanità nel 2003 e per tutte le vittime, a difesa del diritto alla vita e alla dignità della persona umana.

Per il bando e per altre informazioni sul premio si possono consultare il sito www.gueciass.altervista.org e la pagina facebook del Premio Internazionale di Poesia “ Memorial Guerino Cittadino”, mentre la segreteria organizzativa risponde all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

La nona edizione è organizzata col patrocinio della Città di Rende, e Wikipoesia (enciclopedia poetica).