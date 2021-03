Gioisce lo sci Club di Villaggio Palumbo: Erika Carrieri supera la selezione per maestri

Erika Carrieri

Un altro grande successo per gli atleti dello sci Club di Villaggio Palumbo. Dopo Mattia e Claudia Scalise, supera la selezione per maestri di sci anche la più giovane del gruppo, Erika Carrieri 18 anni.

Una tre giorni che ha visto impegnati sulle piste di Pian Cavallo in Friuli Venezia Giulia 130 partecipanti arrivati da tutta Italia.

Per la nostra Erika adesso inizia un percorso di preparazione agonistica e di insegnamento, che la porterà ad essere un’altra eccellenza per lo sport invernale del nostro territorio, diventare maestra federali di sci alla sua giovane età sarà per lo sci club di Villaggio Palumbo ancora un altro motivo d’orgoglio.