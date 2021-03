8 marzo. Polizia vicina al mondo femminile: camper in Piazza della Resistenza

La Polizia di Stato è vicino al mondo femminile. Questo è il messaggio che oggi, 8 marzo, - in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna – parte, ancora una volta, dal Questura di Crotone. Per dare un maggiore segnale, per la giornata di oggi, la Polizia stazionerà con un camper in Piazza della Resistenza anche per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche e dare un segnale contro la discriminazione e la violenza di cui spesso sono vittime.

L'incontro sarà anche occasione utile a fornire informazioni specifiche su progetti nel campo della violenza sulle donne, come la campagna permanente della Polizia di Stato "Questo non è amore".