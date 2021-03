Coronavirus in Calabria, 226 nuovi casi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva

Leggero calo della curva dei contagi in Calabria dove, rispetto ai 296 casi di ieri (QUI), oggi sono stati registrati 228 positivi. C’è un solo decesso nel bollettino diffuso dalla Regione Calabria, quindi da inizio pandemia sono 705 le persone decedute per o con il coronavirus. Mentre il totale dei casi sono 39.370. Sono 6.649 i casi attivi.

Oggi è la provincia di Cosenza a registrare più casi con i suoi 109 positivi, seguono poi Reggio Calabria (+70), Vibo Valentia (+24), Catanzaro (+17) e Crotone (+8).

Aumentano i casi di isolamento domiciliare in Calabria dove in totale sono 6.402 (+59), crescono anche i ricoverati in terapia intensiva 30 (+6) e diminuisce di un posto letto il numero dei pazienti nei reparti covid 217. Sono 163 i guariti dalla Covid-19, per un totale di 32.016 persone che sono guarite.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 70 i nuovi casi, ma da inizio pandemia il computo è 15.337. Attualmente i casi attivi sono 1.523, di cui 77 ricoveri in ospedale a Reggio Calabria, 10 a Gioia Tauro (-1); 9 in terapia intensiva (+1); 1.427 in isolamento domiciliare (-24). I casi chiusi sono 13.814, di cui 13.603 guariti (+93), 211 decessi (+1).

Nel Cosentino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 11.492, in 24 ore sono stati registrati 109 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 2.695, di cui 47 ricoveri a Cosenza, 15 a Rossano, 6 ad Acri, 5 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+2); 10 in terapia intensiva (+2); 2.612 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 8.797, di cui 8.503 guariti (+51); 294 decessi.

Nel Catanzarese sono 17 i nuovi casi, ma da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 5.543. Attualmente i casi attivi sono 1.702, di cui 24 ricoveri in reparto a Catanzaro, 4 nel presidio di Lamezia Terme, 1 al Mater Domini; 11 in terapia intensiva (+3); 1.662 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 3.841, di cui 3.742 guariti, 99 decessi.

Nel Vibonese sono 24 i nuovi positivi, ma in totale i casi confermati sul territorio sono 3.684. Attualmente i casi attivi sono 434, di cui 12 ricoveri (-2); 422 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 3.250 di cui, 3.192 guariti (+18); 58 decessi.

Nel Crotonese da febbraio si sono ammalate 2.955 persone, ma nel bollettino di oggi sono stati registrati 8 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 245, di cui 16 ricoveri in reparto; 229 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 2.710, di cui 2.667 guariti (+1); 43 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il coronavirus, sono stati confermati 50 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e si tratta di guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147.