Vaccini, ministro Guerini: “Da lunedì l’ospedale dell’esercito sarà centro vaccinale”

Da lunedì l’ospedale da campo dell’esercito di Cosenza diventerà centro vaccinale. È quanto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini. In Calabria, a seguito della riconversione dell’ospedale da campo nascerà infatti un centro per le somministrazioni di vaccino.

Notizia poi confermata dalla sottosegretaria alla Difesa, Stefania Pucciarelli che ha parlato dell’importanza dalla riconversione dal momento che “imprimerà una forte accelerazione nella campagna vaccinale a favore dei cittadini”.

A Cosenza saranno attive due linee con l’impiego di 9 medici e 13 infermieri per la somministrazione di 250 vaccini al giorno. A pieno regime, con il supporto di personale sanitario civile si arriverà fino a 500 al giorno. Il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) che gestisce per la Difesa due grandi operazioni in corso, IGEA per le attività di screening e EOS per i vaccini, ha quindi trasformato l’assetto sanitario.