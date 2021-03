Carambola sulla 107 Silana Crotonese: un morto e due feriti

E' di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 107 “Silana Crotonese”, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 11,400, a San Fili.

Nell'impatto è deceduto un uomo di 48 anni di Rende, mentre la figlia, una bambina di 10 anni è rimasta ferita ed è stata trasportato all'ospedale di Cosenza con l'elisoccorso.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l'incidente ha coinvolto più veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

(ultimo aggiornamento 16:47)